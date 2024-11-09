Жилец назвал вероятную причину взрыва в пятиэтажке в Москве

Shot: взрыв в жилом доме в Москве могло произойти из-за средства от тараканов

Причиной взрыва в жилом пятиэтажном доме на севере Москвы могло стать средство от тараканов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Выяснилось, что незадолго до взрыва жилец обильно обработал квартиру средством от насекомых, после чего семья покинула помещение. Мужчина рассказал, что когда они вернулись и открыли дверь, раздался хлопок.

Сейчас следователи проверяют слова жильца. Столичный СК организовал доследственную проверку.

ЧП произошло вечером 9 ноября в одной из пятиэтажек в Карельском переулке. После взрыва начался пожар, в результате пострадали семь человек, включая четырех детей. Источник ТАСС также сообщал, что следователи не рассматривают взрыв бытового газа как основную версию инцидента.

