Аэропорт российского города принял летевшие в Москву самолеты

Нижегородский аэропорт сообщил о приеме 14 летевших в Москву самолетов

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П.Чкалова 10 ноября принял в качестве запасного 14 летевших в Москву самолетов. Об этом со ссылкой на его пресс-службу сообщает РИА Новости.

Как отмечается, собственные рейсы аэропорта обслуживаются по расписанию, а с пассажирами следовавших в Москву бортов «работают представители авиакомпании».

Ранее в воскресенье утром стало известно о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, принятых для обеспечения безопасности полетов.️ В результате на запасные аэродромы были направлены 36 самолетов.

Меры были приняты на фоне крупнейшей с начала спецоперации попытки украинских беспилотников (БПЛА) атаковать Москву. Силы противовоздушной обороны Минобороны РФ за несколько часов уничтожили 34 БПЛА в Московской области. В Раменском городском округе в состоянии средней тяжести с ожогами госпитализировали пострадавшую в результате атаки 52-летнюю женщину.