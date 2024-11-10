Расходы Литвы на председательство в Совете ЕС оценили

Минфин Литвы: председательство в Совете ЕС обойдется республике в 140 млн евро

Председательство в Совете Европейского союза (ЕС) обойдется властям Литы более чем в 140 миллионов евро. В такую сумму предстоящие расходы оценил Минфин республики, передает ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

«В 2025 году в этих рамках финансирование составит 16,3 миллиона евро, в 2026 году — 57,3 миллиона евро, в 2027 году — 67,4 миллиона евро», — подсчитали в ведомстве.

В рамках председательства Литвы в Совете Евросоюза намечено порядка 300 встреч, 20 из которых будут проходить на высшем уровне. Их программа будет детально разработана вместе с Ирландией, которая занимает пост председателя органа в данный момент, и Грецией, которая станет страной-председателем после Литвы. Повестка формируется сроком на полтора года. В подготовке мероприятий планируется задействовать полторы тысячи чиновников.

Ранее в МИД Венгрии заявили о необходимости для Евросоюза сменить подход к конфликту на Украине. По мнению главы ведомства, текущая стратегия объединения провалилась, а приход ко власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа символизирует собой «большие перемены» в политике.