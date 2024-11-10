МИД Молдавии заявил о падении на территории страны российских БПЛА

Глава МИД Попшой: упавшие в Молдавии беспилотники были российскими

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Молдавии Михай Попшой заявил, что два упавших в воскресенье, 10 ноября, на территории республики беспилотника были российскими. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

При этом глава ведомства не предоставил никаких доказательств. По его словам, российские дроны-приманки были использованы «для введения в заблуждение украинской ПВО». Он заявил, что беспилотники «поставили под угрозу жизни молдаван и нарушили воздушное пространство» республики.

Ранее полиция Молдавии сообщила об упавшем беспилотном летательном аппарате возле села Новые Боросены в Рышканском районе. Также еще один беспилотник был обнаружен на юго-востоке Молдавии. Дрон упал возле села Фырлэдень в районе города Каушень.