Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:54, 10 ноября 2024Россия

Мужчина оказался под завалами после удара беспилотника по жилому дому в Шебекино

Гладков: ВСУ атаковали жилой дом в Шебекино, под завалами оказался мужчина
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали жилой дом в Шебекино с помощью беспилотника. В результате удара под завалами оказался мужчина, сообщает в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«После повторной атаки произошло обрушение потолочной плиты. Отец оказался под завалами. Попытались растащить сами, но физически смогли лишь часть. Оперативно прибыли сотрудники МЧС», — рассказал руководитель региона.

Он добавил, что в доме, который атаковали ВСУ, сохраняется риск обрушения верхних этажей, а в одной из квартир начался пожар.

Гладков также рассказал, что еще один украинский беспилотник пролетел прямо над его головой. Позднее этот дрон попал в жилой дом на уровне четвертого этажа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили об ответе на крупнейшую с начала СВО атаку беспилотников на Москву

      Блогер побывал в США и сравнил американских и российских женщин

      Молдавия попросила «Газпром» внести ясность по поставкам газа до нового года

      Медведев высмеял реакцию Европы на победу Трампа

      В США испугались будущего НАТО в случае сотрудничества Трампа с Путиным

      Концертный директор SHAMAN раскрыл подробности о здоровье пресс-секретаря артиста

      Названа предварительная причина смерти пресс-секретаря SHAMAN

      В российском регионе девочку покусали бездомные собаки

      Мужчина оказался под завалами после удара беспилотника по жилому дому в Шебекино

      В Кремле назвали отличие Трампа от действующей администрации США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше