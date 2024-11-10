Мужчина оказался под завалами после удара беспилотника по жилому дому в Шебекино

Гладков: ВСУ атаковали жилой дом в Шебекино, под завалами оказался мужчина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали жилой дом в Шебекино с помощью беспилотника. В результате удара под завалами оказался мужчина, сообщает в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«После повторной атаки произошло обрушение потолочной плиты. Отец оказался под завалами. Попытались растащить сами, но физически смогли лишь часть. Оперативно прибыли сотрудники МЧС», — рассказал руководитель региона.

Он добавил, что в доме, который атаковали ВСУ, сохраняется риск обрушения верхних этажей, а в одной из квартир начался пожар.

Гладков также рассказал, что еще один украинский беспилотник пролетел прямо над его головой. Позднее этот дрон попал в жилой дом на уровне четвертого этажа.