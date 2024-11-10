Гладков рассказал о пролетевшем над его головой и попавшем в жилой дом БПЛА

Гладков: в Шебекино над головой пролетел БПЛА, он попал в жилой дом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о пролетевшем над его головой и попавшем в жилой дом в Шебекино беспилотном летательном аппарате (БПЛА). Сообщение опубликовано в Telegram-канале главы российского региона.

«Вижу над головой беспилотник. Первое впечатление, что беспилотник строителей. (...) Показываю им, и в этот момент дрон врезается на уровне четвертого этажа», — рассказал губернатор.

Гладков сообщил, что во время поездки в Шебекино с целью восстановления поврежденного жилья над его головой пролетел БПЛА. Беспилотник попал в жилой дом, после чего губернатор отправился к месту происшествия с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым.

Как сообщается, находившийся в пострадавшей квартире мужчина не пострадал, в момент инцидента он брился в ванной. Гладков поручил Жданову пройти по квартирам и освободить дом.

Ранее БПЛА Вооруженных сил Украины ударил по многоквартирному жилому дому в Шебекино. По словам Гладкова, в результате произошедшего пострадала женщина.