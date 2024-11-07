Россиянка пострадала при ударе беспилотника ВСУ по многоквартирному дому

Губернатор Гладков: при атаке БПЛА ВСУ по дому в Шебекино пострадала женщина

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по многоквартирному жилому дому в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате произошедшего пострадала женщина. Россиянку с осколочными ранениями шеи и ноги везут в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в двух квартирах дома повреждены остекление, внутренняя отделка и стены. «Также вследствие еще трех атак с помощью дронов и одного боеприпаса выбиты окна в одной квартире МКД, повреждены инфраструктурный объект и легковой автомобиль», — написал Гладков.

Еще один дрон атаковал село Репяховка Краснояружского района. Там повреждения получила линия электропередачи, что привело к отключению света в самой Репяховке, а также селах Вязовое, Графовка, Надежевка и в хуторе Ново-Репяховка. Гладков подчеркнул, что ремонтные работы начнутся после согласования с Минобороны России.

Ранее ВСУ дважды обстреляли поселок Октябрьский Белгородской области. Как рассказал Гладков, в результате загорелся торговый павильон. Кроме того, оказались повреждены квартиры двух многоквартирных домов, пять частных домовладений, 10 автомобилей и пять коммерческих объектов.