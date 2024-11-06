Украина дважды обстреляла российский населенный пункт

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ дважды обстреляли поселок Октябрьский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли поселок Октябрьский Белгородской области. Об атаках сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате в расположенном в населенном пункте торговом павильоне начался пожар. В настоящий момент возгорание ликвидировано. Также повреждены окна и балконы в нескольких квартирах двух многоквартирных домов. «В пяти частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Кроме того, повреждены 10 автомобилей и 5 коммерческих объектов», — написал Гладков.

Он подчеркнул, что предварительно никто не пострадал. Сейчас на местах работают оперативные службы. Также продолжается подомовой обход.

Ранее, 5 ноября, беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. В результате загорелись три квартиры пятиэтажки. По информации губернатора, пострадали два человека. Согласно неофициальным данным, ранены от трех до пяти человек. В сети также появилось видео с моментом удара дрона по дому.