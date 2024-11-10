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18:08, 10 ноября 2024Бывший СССР

На Украине неизвестный сломал ногу сотруднику военкомата

«Страна.ua»: в Одесской области избили сотрудника военкомата
Дмитрий Воронин
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине неизвестный в балаклаве избил сотрудника военкомата и сломал ему ногу. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает «Страна.ua».

По данным издания, 53-летнего работника ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) атаковали у его дома в поселке Любашовка (Одесская область). Мужчина нанес несколько ударов и скрылся, пострадавшего доставили в больницу.

Ранее стало известно, что житель поселка Лиховка в Днепропетровской области прогнал пришедших за ним сотрудников ТЦК, угрожая ружьем. Как выяснили журналисты, после того как мужчина пообещал применить зажигательную смесь, военкомы ушли со двора и вскоре уехали.

Политологи объясняют насильственную мобилизацию при помощи облав на граждан в общественных местах тем, что Киев совершенно не волнует здоровье призывников, поскольку власти находятся в отчаянном положении из-за нехватки людей на поле боя. Вероятность будущей мобилизации женщин, о которой заговорили на Украине, также связывают со стремлением освободить вспомогательные должности, чтобы посылать мужчин на фронт.

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