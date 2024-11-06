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05:30, 6 ноября 2024Бывший СССР

Украинец прогнал военкомов угрозами ружьем и зажигательной смесью

«Страна.ua»: украинец прогнал военкомов, угрожая ружьем и зажигательной смесью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В поселке Лиховка в Днепропетровской области мужчина прогнал пришедших за ним сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), угрожая оружием и зажигательной смесью. Об этом 5 ноября сообщило украинское издание «Страна.ua».

Как пишет издание в своем Telegram-канале, сначала его остановили на улице лица в штатском с целью проверить документы и выписать повестку. Однако местный житель уехал, заявив, что только полицейские имеют на это право.

Позднее военкомы прибыли к мужчине домой. Тогда он достал ружье, угрожая открыть огонь и сжечь их авто при помощи с зажигательной смеси. Таким образом мужчине удалось выгнать сотрудников ТЦК со двора, после чего те уехали.

Ранее жительница Хмельницкой области Украины залезла в полицейскую машину, спасая мужа от насильственной мобилизации.

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