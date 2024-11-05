Украинка залезла в полицейскую машину ради спасения мужа от мобилизации

На Украине женщина залезла в полицейскую машину, спасая мужа от мобилизации

Жительница Хмельницкой области Украины залезла в полицейскую машину, спасая мужа от насильственной мобилизации. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что трое полицейских задержали мужчину на улице и заковали в наручники. Супруга мобилизованного снимала происходящее на видео и пыталась помешать процессу, из-за чего стражи порядка пригрозили ей составлением административного протокола.

Несмотря на это, украинка продолжала сопротивление и забралась внутрь полицейской машины, откуда ее вытащили за руку. После этого муж автора видео попросил снять с него наручники, заявив, что не будет сопротивляться.

Ранее помощник главы Киевского городского ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкоматов) Тарас Титаренко заявлял, что в 2024 году число военных добровольцев на Украине снизилось по сравнению с предыдущими годами. Он отметил, что теперь в очереди мужчин перед военкоматами стоят только желающие оформить отсрочку от мобилизации или бронь.