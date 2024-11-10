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11:58, 10 ноября 2024Мир

На Украине уничтожили британского наемника

Sky News: на Украине уничтожен британский наемник Тиндал-Дрейпер
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Romus_ST / Shutterstock / Fotodom  

На Украине уничтожен британский наемник Каллум Тиндал-Дрейпер. Об этом со ссылкой на родственников наемника сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что 22-летний наемник был ликвидирован 5 ноября во время обороны одной из позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военный работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

В МИД Великобритании подтвердили информацию о судьбе Тиндала-Дрейпера.

Ранее сообщалось, что при попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию Брянской области был уничтожен американский наемник. Им оказался морской пехотинец Вооруженных сил США в отставке Кори Навроцки.

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