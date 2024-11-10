Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:59, 10 ноября 2024Мир

На Западе раскрыли подробности разговора Путина и Трампа

WP: Путин и Трамп обсудили возможное прекращение военных действий на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: White House / Flickr.com / Global Look Press

Президент России Владимир Путин и победивший на выборах нового главы США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсуждали возможное прекращение военных действий на Украине. Об этом написало издание The Washington Post (WP).

Как утверждается в статье, Трамп во время беседы с Путиным выразил обеспокоенность последствиями для американских налогоплательщиков от расходов на поддержку Украины. Политик предположил, что мир может потребовать от Украины уступить часть территории, например, Крым.

Ранее издание WP сообщило, что Трамп в четверг, 7 ноября, позвонил Владимиру Путину и призвал того не идти на эскалацию на Украине, а также напомнил о военном присутствии США в Европе. Как позже стало известно, политики «обсудили возможности достижения мира на европейском континенте».

В свою очередь, Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения скорейшего разрешения конфликта на Украине, рассказали несколько источников издания. При этом утверждается, что украинское правительство было проинформировано о звонке и не возражало против разговора. В статье сказано, что в Киеве «давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому решению для Украины».

Ранее агентство Bloomberg написало, что Североатлантический альянс и всю западную систему безопасности ждет «мрачное будущее» в случае сотрудничества Дональда Трампа и Владимира Путина по вопросу разрешения конфликта на Украине. В свою очередь, бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Трамп сможет подтолкнуть Украину к переговорам и признанию принадлежности новых регионов к России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане

      Минобороны сообщило о поражении двух украинских беспилотников

      Дацюк назвал причину отъезда из НХЛ

      Кандидат в канцлеры Германии заявил о готовности говорить с Путиным

      Раскрыта реакция Украины на звонок Трампа Путину

      В США рассказали о просьбе Байдена к Трампу насчет Украины

      Орбан назвал последствие победы Трампа для Венгрии

      На Западе раскрыли подробности разговора Путина и Трампа

      Стало известно о звонке Трампа Путину

      Сын Трампа выложил видео о скором прекращении помощи США Киеву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше