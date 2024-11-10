На Западе раскрыли подробности разговора Путина и Трампа

WP: Путин и Трамп обсудили возможное прекращение военных действий на Украине

Президент России Владимир Путин и победивший на выборах нового главы США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсуждали возможное прекращение военных действий на Украине. Об этом написало издание The Washington Post (WP).

Как утверждается в статье, Трамп во время беседы с Путиным выразил обеспокоенность последствиями для американских налогоплательщиков от расходов на поддержку Украины. Политик предположил, что мир может потребовать от Украины уступить часть территории, например, Крым.

Ранее издание WP сообщило, что Трамп в четверг, 7 ноября, позвонил Владимиру Путину и призвал того не идти на эскалацию на Украине, а также напомнил о военном присутствии США в Европе. Как позже стало известно, политики «обсудили возможности достижения мира на европейском континенте».

В свою очередь, Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения скорейшего разрешения конфликта на Украине, рассказали несколько источников издания. При этом утверждается, что украинское правительство было проинформировано о звонке и не возражало против разговора. В статье сказано, что в Киеве «давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому решению для Украины».

Ранее агентство Bloomberg написало, что Североатлантический альянс и всю западную систему безопасности ждет «мрачное будущее» в случае сотрудничества Дональда Трампа и Владимира Путина по вопросу разрешения конфликта на Украине. В свою очередь, бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Трамп сможет подтолкнуть Украину к переговорам и признанию принадлежности новых регионов к России.