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18:56, 10 ноября 2024Россия

В Москве школьники избили пассажира электрички и уборщика

В Москве школьники избили пассажира электрички и вступившегося за него уборщика
Виктория Клабукова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве на станции Московского центрального диаметра (МЦД) школьники избили пассажира электрички. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал Baza.

Судя по кадрам, инцидент произошел на платформе станции Кокошкино Калужско-Нижегородского направления (МЦД-4), а запись вели участники банды. Разговор завязался еще в вагоне. Пострадавший направлялся домой, когда подростки начали расспрашивать его по поводу татуировок. Ответив, мужчина на время исчерпал интерес школьников, но затем навлек на себя их гнев, попросив не мусорить в поезде. Один из юношей отреагировал на замечание, плюнув ему в ноги.

Когда мужчина вышел из вагона, около десяти юношей толпой кинулись за ним. В это время он говорил с женой по телефону. Нагнав пассажира, один из обидчиков брызнул ему в лицо из перцового баллончика. Другой, воспользовавшись моментом, в прыжке ударил потерпевшего ногами. Пока мужчина скрючившись лежал у ограждения на перроне, школьники его пинали. Вскоре к ним подбежал уборщик, чтобы вступиться. В ответ служащий также получил несколько ударов.

Банда попыталась скрыться, но двоих зачинщиков удалось задержать. Подростков заставили на камеру принести извинения. Пострадавший обратился в полицию. Возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Тверской области школьник избил сверстника за отказ танцевать лезгинку. Во время «стрелки» подростка заставляли встать на колени и искупаться в луже. Издевательства снимали на камеру.

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