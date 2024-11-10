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03:45, 10 ноября 2024Мир

Трамп опроверг сообщения о намерении пригласить экс-госсектаря в свою администрацию

Трамп: Помпео и Хейли не будут приглашены в новую американскую администрацию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о намерении пригласить бывшего госсекретаря при своей первой администрации Майка Помпео в состав нового правительства. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

По его словам, он также не намерен приглашать в свою администрацию экс-постпреда США при ООН Никки Хейли. «Мне очень понравилось работать с ними ранее, и я хотел бы поблагодарить их за их службу нашей стране», — говорится в сообщении. Причин своего решения Трамп не пояснил.

Ранее Дональд Трамп сформировал комитет по церемонии инаугурации — его возглавят давние друзья и сторонники республиканца инвестор Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер.

Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Победу на них одержал Дональд Трамп. Инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.

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