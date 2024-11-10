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16:57, 10 ноября 2024Россия

Уничтожение российской системой «Солнцепек» укрытий ВСУ попало на видео

Минобороны РФ показало видео уничтожения системой ТОС-1А «Солнцепек» укрытия ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российская армия уничтожила до 50 военных ВСУ и наемников на харьковском направлении

Кадр: Минобороны России

Группировка войск «Север» нанесла удар тяжелой огнеметной системой ТОС-1А «Солнцепек» по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Минобороны России показало видео огневого воздействия на противника.

На кадрах видно уничтожение укрытия ВСУ.

Противник был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий российскими военнослужащими в районе населенного пункта Харьковской области.

Удар был нанесен термобарическими боеприпасами.

Ранее 10 ноября Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» уничтожили до 50 военных ВСУ и иностранных наемников на харьковском направлении.

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