Уничтожение российской системой «Солнцепек» укрытий ВСУ попало на видео

Минобороны РФ показало видео уничтожения системой ТОС-1А «Солнцепек» укрытия ВСУ

Российская армия уничтожила до 50 военных ВСУ и наемников на харьковском направлении

Начало событий в новости Российская армия уничтожила до 50 военных ВСУ и наемников на харьковском направлении

Группировка войск «Север» нанесла удар тяжелой огнеметной системой ТОС-1А «Солнцепек» по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Минобороны России показало видео огневого воздействия на противника.

На кадрах видно уничтожение укрытия ВСУ.

Противник был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий российскими военнослужащими в районе населенного пункта Харьковской области.

Удар был нанесен термобарическими боеприпасами.

Ранее 10 ноября Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» уничтожили до 50 военных ВСУ и иностранных наемников на харьковском направлении.