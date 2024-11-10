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12:47, 10 ноября 2024Россия

Российская армия уничтожила до 50 военных ВСУ и наемников на харьковском направлении

Минобороны РФ: войска «Севера» нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» уничтожили до 50 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на харьковском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские бойцы нанесли поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ у населенных пунктов Бочково, Борщевая, Малые Проходы и Казачья Лопань. Помимо потерь в личном составе противника также уничтожены два автомобиля и три гаубицы Д-30.

Ранее 10 ноября Минобороны России сообщило, что над территорией страны силы противовоздушной обороны за ночь сбили 23 беспилотника ВСУ.

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