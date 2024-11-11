49-летняя Шарлиз Терон пришла на благотворительный гала-вечер в откровенном наряде

Актриса Шарлиз Терон пришла на благотворительный гала-вечер в откровенном платье

Южноафриканская и американская актриса и продюсер Шарлиз Терон пришла на благотворительный гала-вечер в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит Page Six.

Так, для выхода в свет 49-летняя знаменитость выбрала белое платье, оформленное корсетом из денима. На размещенных кадрах видно, что изделие имеет глубокое декольте и разрез до бедер.

Кроме того, визажисты сделали звезде «Безумного Макса» нюдовый макияж глаз и нанесли на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, выпрямили волосы и предложили ей примерить массивные золотые серьги в виде замка и кольцо.

В июле сообщалось, что Шарлиз Терон появилась на модном показе бренда Louis Vuitton, который был организован перед церемонией открытия Олимпийских игр в Париже, и привлекла внимание фотографов.