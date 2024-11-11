55-летняя актриса посетила премьеру фильма в ультракоротких шортах

55-летняя актриса Люси Лью посетила премьеру фильма в ультракоротких шортах

Американская актриса Люси Лью посетила премьеру фильма «Миссия: Красный» в откровенном образе. Снимки с ковровой дорожки публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость появилась на публике в жакете, надетом поверх корсетного топа, и ультракоротких шортах черного цвета. К тому же телезвезда надела прозрачные темные колготки, прозрачный лонгслив и туфли на высоком каблуке и платформе. Ее образ завершили крупные серьги с бриллиантами и кольца.

В октябре Рианна прошла в ультракоротких шортах по улице. 36-летняя поп-исполнительница пришла в ночной клуб со своим возлюбленным, рэпером A$AP Rocky.