Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:34, 11 ноября 2024Бывший СССР

Бывший подполковник СБУ заявил об исчерпании Киевом мобилизационного ресурса в селах

Экс-подполковник СБУ Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс в селах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Киев исчерпал мобилизационный ресурс в селах и перешел на крупные города. Об этом заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости.

«Она (мобилизация на Украине, — прим. «Ленты.ру») не усилилась, просто она сменила географические привязки, потому что села и небольшие населенные пункты выгребли. А теперь [военкомы] стали работать в крупных городах. А там и людей больше, которые снимают на телефоны, и просто людей больше, которые видят это все», — сказал он.

Бывший офицер СБУ подчеркнул, что мобилизационный ресурс Украины не бесконечен и, после его истощения на периферии, военкомы стали подбираться к центру. Так, по его словам, облавы территориальных центров комплектования (ТЦК) добрались даже до украинской столицы, которая предыдущие два года существовала без «беспредельной мобилизации».

Прозоров подчеркнул, что на Киев также оказывается давление со стороны Запада, так как кто-то должен вести боевые действия поставляемым на Украину оружием и осваивать деньги на обучение новобранцев. При этом он назвал пропагандой, рассчитанной на внутреннюю аудиторию, заявления о том, что Запад требует снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет.

Ранее Прозоров заявил, что простые украинцы недовольны Владимиром Зеленским. По его словам, они связывают с ним силовую мобилизацию, которую сотрудники ТЦК проводят в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия собрала 50 тысяч военных в Курской области. Разведка США пессимистично оценила перспективы ВСУ

      Итальянец описал жизнь в российской деревне фразой «почему русские такое допускают?»

      Президент Кубы рассказал о последствиях мощного землетрясения

      Названы три региона России с самой доступной ипотекой

      Стало известно о заходе российских военных в Курахово

      Украина пыталась через Telegram завербовать российского летчика для угона вертолета

      Госслужащих в регионах России ждут сокращения

      Стало известно о попытках Польши спасти Украину от сделки Трампа

      Тайвань рассмотрит крупный заказ американской военной техники из-за победы Трампа

      У РЖД возникли проблемы с деньгами на развитие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше