Экс-подполковник СБУ Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс в селах

Киев исчерпал мобилизационный ресурс в селах и перешел на крупные города. Об этом заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости.

«Она (мобилизация на Украине, — прим. «Ленты.ру») не усилилась, просто она сменила географические привязки, потому что села и небольшие населенные пункты выгребли. А теперь [военкомы] стали работать в крупных городах. А там и людей больше, которые снимают на телефоны, и просто людей больше, которые видят это все», — сказал он.

Бывший офицер СБУ подчеркнул, что мобилизационный ресурс Украины не бесконечен и, после его истощения на периферии, военкомы стали подбираться к центру. Так, по его словам, облавы территориальных центров комплектования (ТЦК) добрались даже до украинской столицы, которая предыдущие два года существовала без «беспредельной мобилизации».

Прозоров подчеркнул, что на Киев также оказывается давление со стороны Запада, так как кто-то должен вести боевые действия поставляемым на Украину оружием и осваивать деньги на обучение новобранцев. При этом он назвал пропагандой, рассчитанной на внутреннюю аудиторию, заявления о том, что Запад требует снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет.

Ранее Прозоров заявил, что простые украинцы недовольны Владимиром Зеленским. По его словам, они связывают с ним силовую мобилизацию, которую сотрудники ТЦК проводят в стране.