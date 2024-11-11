Чиновник из Башкирии возглавит подмосковный Минздрав

Башкирский чиновник Забелин возглавит Минздрав Московской области

Башкирский чиновник Максим Забелин возглавит Минздрав Московской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.

В Башкирии Забелин руководил администрацией Хабировой.

Забелин родился в 1979-м году, имеет степень доктора медицинских наук. Карьерный путь он начал в 2003-м году в должности начальника медицинской службы военной авиабазы в Курске.

В должность главы подмосковного Минздрава Забелин вступит 12 ноября, уточнил Хабиров.

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