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13:34, 11 ноября 2024Россия

Чиновник из Башкирии возглавит подмосковный Минздрав

Башкирский чиновник Забелин возглавит Минздрав Московской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Максим Забелин

Максим Забелин. Кадр: Александр Жаугашев / YouTube

Башкирский чиновник Максим Забелин возглавит Минздрав Московской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.

В Башкирии Забелин руководил администрацией Хабировой.

Забелин родился в 1979-м году, имеет степень доктора медицинских наук. Карьерный путь он начал в 2003-м году в должности начальника медицинской службы военной авиабазы в Курске.

В должность главы подмосковного Минздрава Забелин вступит 12 ноября, уточнил Хабиров.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Юрия Слюсаря врио губернатора Ростовской области. Возглавлявший до этого регион Василий Голубев подал в отставку по собственному желанию.

ЖЗЛ
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