Минобороны России: ПВО сбила 96 беспилотников 10 ноября

Система противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье, 10 ноября, сбила 96 украинских беспилотников в ряде российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России, подсчеты раскрыло ТАСС.

В частности, минувшей ночью было сбито 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), из них 17 — над Брянской областью.

Позднее, в период с 7:00 до 10:00, было сбито 70 беспилотников: 34 — над Московской областью, 14 — над Брянской, по семь — над Орловской и Калужской, шесть — над Курской и два — над Тульской.

Кроме того, в 21:25 и 23:00 два дрона сбили в Белгородской области и один — в Курской.

В тот же день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что попытка атаковать беспилотниками Москву — приговор режиму президента Украины Владимира Зеленского.