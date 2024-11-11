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15:17, 11 ноября 2024Ценности

Детские аксессуары стали модными у взрослых

Vogue: сумки с наклейками и заколки в детском стиле стали модными у взрослых
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Редакторы французской версии Vogue назвали ставшие модными у взрослых детские аксессуары. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, известные бренды начали включать в свои коллекции вещи в наивном и красочном стиле. Среди них — сумки, украшенные наклейками с животными и цветами, блестящие заколки, брелоки в виде игрушек, а также обувь с массивными сверкающими застежками и стразами и сумки в форме сердец и плюшевых медведей.

Отмечается, что подобные изделия в том числе продемонстрировали марки Versace, Coach, Simone Rocha и Valentino.

В августе также сообщалось, что молодежь пристрастилась к любимому аксессуару своих бабушек.

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