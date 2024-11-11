Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:46, 11 ноября 2024Ценности

Дженнифер Лопес вышла в свет в оголяющих ногу сапогах за 242 тысячи рублей

Дженнифер Лопес вышла в свет в оголяющих ногу сапогах Dior за 242 тысячи рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: PA Images / Legion-Media

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на публике в обуви за сотни тысяч рублей. Снимки папарацци публикует Page Six.

55-летнюю знаменитость запечатлели в Лондоне, куда она отправилась ради премьеры фильма «Неудержимый». Исполнительница вышла в свет в белом пальто люксового бренда Dior за 4700 долларов (458 тысяч рублей), держа в руках сумку той же марки стоимостью 6000 долларов (584 тысячи рублей).

Материалы по теме:
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ: чем запомнилась Неделя моды в Париже?
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ:чем запомнилась Неделя моды в Париже?
7 марта 2023
Тотальная нагота. На мировых подиумах продолжает господствовать «голая» одежда. Чем запомнилась неделя моды в Милане?
Тотальная нагота.На мировых подиумах продолжает господствовать «голая» одежда. Чем запомнилась неделя моды в Милане?
28 февраля 2023

Кроме того, она надела шляпу из линейки модного дома за 1150 долларов (112 тысяч рублей). В качестве обуви телезвезда предпочла сапоги Dior на низком каблуке, который оголяли ее ноги. Отмечается, что они представлены в ассортименте ретейлера за 2490 долларов (242 тысячи рублей).

Ранее Лопес прогулялась по улице в шерстяных шортах и подверглась насмешкам в сети. Знаменитость предстала перед публикой в коричневом костюме люксового бренда Gucci.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы остановить армию России. Что известно о последствиях?

      Мировые цены на нефть опустились до минимума с начала ноября

      Украина в течение часа выпустила по российскому региону три ракеты

      Москвичка обманула 17 россиян на 30 миллионов рублей и попалась

      Украинский беспилотник сбит в небе над Россией

      Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр»

      Дженнифер Лопес вышла в свет в оголяющих ногу сапогах за 242 тысячи рублей

      Врач раскрыл связь вирусных инфекции и рака

      В рядах ВСУ заговорили о проблемах со снабжением в Курской области

      Стало известно о найденных на Украине 13 перемещенных из Курской области россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше