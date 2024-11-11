Дженнифер Лопес вышла в свет в оголяющих ногу сапогах за 242 тысячи рублей

Дженнифер Лопес вышла в свет в оголяющих ногу сапогах Dior за 242 тысячи рублей

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на публике в обуви за сотни тысяч рублей. Снимки папарацци публикует Page Six.

55-летнюю знаменитость запечатлели в Лондоне, куда она отправилась ради премьеры фильма «Неудержимый». Исполнительница вышла в свет в белом пальто люксового бренда Dior за 4700 долларов (458 тысяч рублей), держа в руках сумку той же марки стоимостью 6000 долларов (584 тысячи рублей).

Кроме того, она надела шляпу из линейки модного дома за 1150 долларов (112 тысяч рублей). В качестве обуви телезвезда предпочла сапоги Dior на низком каблуке, который оголяли ее ноги. Отмечается, что они представлены в ассортименте ретейлера за 2490 долларов (242 тысячи рублей).

Ранее Лопес прогулялась по улице в шерстяных шортах и подверглась насмешкам в сети. Знаменитость предстала перед публикой в коричневом костюме люксового бренда Gucci.