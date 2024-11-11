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09:10, 11 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ показала видео неудачной попытки угона Украиной российского вертолета

ФСБ показала видео с пилотом вертолета, которого пыталась завербовать Украина
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала на видео российский вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 и его пилота. Ролик в понедельник, 11 ноября, в своем Telegram-канале публикует ТАСС.

На кадрах видно, как винтокрылая машина сначала поднимается в воздух, а потом садится на землю. Пилот вертолета, чье лицо на оперативной съемке скрыто, рассказал, что сотрудники украинской военной разведки вышли на него через Telegram и осуществили попытку вербовки. Ему пообещали вывести семью, и попросили отравить своих товарищей.

Ранее 11 ноября сообщалось, что ФСБ сорвала попытку украинской военной разведки угнать российских вертолет радиоэлектронной борьбы.

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