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07:35, 11 ноября 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки ВСУ на Воронежскую область

Воронежский губернатор Гусев: при перехвате дронов ВСУ никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область никто не пострадал. Об этом, приводя подробности о ситуации, сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Работа ПВО в регионе продолжается. Опасность атаки БПЛА сохраняется», — сообщил губернатор.

По его данным, беспилотники были обнаружены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Других подробностей глава региона не привел.

В сводке Минобороны о ночных попытках атак ВСУ на Россию Воронежская область не значится. Ведомство сообщало, что в ночь на 11 ноября ВСУ выпустили 12 беспилотников самолетного типа по Курской области, еще 1 — по Белгородской области.

Воронежская область граничит с Белгородской, Липецкой, Курской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областями и Луганской Народной Республикой (ЛНР). Растсояние до Москвы составляет свыше 600 километров.

ЖЗЛ
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