Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:25, 11 ноября 2024Экономика

Китайские власти не смогли заставить акции вырасти

Bloomberg: акции китайских компаний упали из-за Трампа и нерешительности Пекина
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Joyce Zhou / Reuters

Нерешительность китайских властей в борьбе с дефляцией и слабым внутренним спросом разочаровала инвесторов, которые надеялись на масштабные стимулы. В результате акции китайских компаний в Гонконге падали на 2,9 процента, а индекс акций китайских девелоперов рухнул более чем на шесть процентов, сообщает Bloomberg.

К концу торговой сессии индекс Hang Seng China Enterprises потерял 1,42 процента. Внутренний индекс CSI 300 падал на 1,4 процента, но затем вырос на 0,7 процента. В пятницу, 8 ноября, Пекин объявил о направлении 10 триллионов юаней (около 1,4 триллиона долларов) на снижение долговой нагрузки местных органов власти. Однако рынок ожидал фискальную поддержку, поэтому роста акций не случилось.

Разочарование оказалось даже более сильным из-за победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Республиканец обещал увеличить тарифы на китайский импорт до 60 процентов, что серьезно ударит по экономическим перспективам КНР. Таким образом, одной только стабилизации, о которой заботятся китайские власти, не хватит, нужны стимулы.

На следующий день новые статистические данные по КНР только подтвердили пессимизм. В стране вновь наблюдается дефляция и снижение цен на промышленные товары. На этом фоне UBS снизил прогноз по росту китайской экономики к концу года до четырех процентов и гораздо более низких цифр в 2026 году.

Ранее сообщалось, что проблемы в экономике КНР приобрели угрожающий ценам на нефть масштаб. Из-за сокращения закупки сырья китайскими предприятиями усилий ОПЕК+, особенно на фоне прихода к власти Трампа, может не хватить для удержания котировок на высоком уровне.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Япония сняла запрет на продажу «гибридов» в Россию. Теперь их можно будет доставить легально

      Живущий в Лондоне россиянин раскрыл истинное отношение британцев к русским

      НАСА продлило контракты на доставку грузов на МКС

      Власти назвали возможную причину взрыва в российском многоэтажном ЖК

      Чиновник из Башкирии возглавит подмосковный Минздрав

      Боррель начал утро понедельника в бомбоубежище

      Астроном объяснил появление неопознанного объекта в небе над регионом России

      Стоимость биткоина взлетела после избрания Трампа

      Турция понадеялась на помощь Трампа в начале переговоров по Украине

      Раскрыт неожиданный способ снизить давление на 10 процентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше