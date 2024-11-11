Китайские власти не смогли заставить акции вырасти

Bloomberg: акции китайских компаний упали из-за Трампа и нерешительности Пекина

Нерешительность китайских властей в борьбе с дефляцией и слабым внутренним спросом разочаровала инвесторов, которые надеялись на масштабные стимулы. В результате акции китайских компаний в Гонконге падали на 2,9 процента, а индекс акций китайских девелоперов рухнул более чем на шесть процентов, сообщает Bloomberg.

К концу торговой сессии индекс Hang Seng China Enterprises потерял 1,42 процента. Внутренний индекс CSI 300 падал на 1,4 процента, но затем вырос на 0,7 процента. В пятницу, 8 ноября, Пекин объявил о направлении 10 триллионов юаней (около 1,4 триллиона долларов) на снижение долговой нагрузки местных органов власти. Однако рынок ожидал фискальную поддержку, поэтому роста акций не случилось.

Разочарование оказалось даже более сильным из-за победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Республиканец обещал увеличить тарифы на китайский импорт до 60 процентов, что серьезно ударит по экономическим перспективам КНР. Таким образом, одной только стабилизации, о которой заботятся китайские власти, не хватит, нужны стимулы.

На следующий день новые статистические данные по КНР только подтвердили пессимизм. В стране вновь наблюдается дефляция и снижение цен на промышленные товары. На этом фоне UBS снизил прогноз по росту китайской экономики к концу года до четырех процентов и гораздо более низких цифр в 2026 году.

Ранее сообщалось, что проблемы в экономике КНР приобрели угрожающий ценам на нефть масштаб. Из-за сокращения закупки сырья китайскими предприятиями усилий ОПЕК+, особенно на фоне прихода к власти Трампа, может не хватить для удержания котировок на высоком уровне.