Из-за ложных данных о побеге Бишимбаева из тюрьмы завели дело

МВД Казахстана: заведено дело после ложных данных о побеге Бишимбаева из тюрьмы

Экс-министр национальной экономики республики Куандык Бишимбаев, который был осужден на 24 года тюремного заключения по делу о расправе над женой, не сбегал из колонии. После ложного сообщения об этом было заведено дело, такие данные приводит агентство КазТАГ со ссылкой на пресс-службу комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики.

«Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», — заявили в комитете ведомства.