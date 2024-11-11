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01:46, 11 ноября 2024Бывший СССР

Из-за ложных данных о побеге Бишимбаева из тюрьмы завели дело

МВД Казахстана: заведено дело после ложных данных о побеге Бишимбаева из тюрьмы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Экс-министр национальной экономики республики Куандык Бишимбаев, который был осужден на 24 года тюремного заключения по делу о расправе над женой, не сбегал из колонии. После ложного сообщения об этом было заведено дело, такие данные приводит агентство КазТАГ со ссылкой на пресс-службу комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики.

«Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», — заявили в комитете ведомства.

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