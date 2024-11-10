Расправившийся с женой бывший министр Казахстана пропал из колонии

Осужденного за убийство жены экс-министра Бишимбаева не оказалось в колонии

Бывший министр Казахстана Куандык Бишимбаев, осужденный за расправу над гражданской женой Салтанат Нукеновой, пропал из колонии. О его исчезновении узнали журналисты телеканала AIRAN.

Экс-министр после приговора должен был отбывать 24-летний срок в колонии, расположенной в селе Аршалы, но там его не оказалось. Информацию об отсутствии там Бишимбаева подтвердила также его адвокат. Правоохранительные органы Казахстана не обнародовали информацию о местонахождении экс-министра после приговора.

В мае суд присяжных приговорил бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Одним из ключевых доказательств в суде стали видео издевательств над Салтанат с его телефона, которые экс-чиновник снял на телефон, но забыл об этом.