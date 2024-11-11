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01:55, 11 ноября 2024Россия

Кадыров прокомментировал заявления о «чеченском следе» в покушении на Алламжонова

Кадыров назвал вбросом заявления о «чеченском следе» в покушении на Алламжонова
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Заявления о «чеченском следе» в покушении на бывшего начальника Департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова является «информационным вбросом», целью которого является попытка поссорить узбекский и чеченский народы. Так информацию прокомментировал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Чеченцы и узбеки — братские народы с общим историческим прошлым. Нас многое связывает… Расцениваю этот информационный вброс как инструмент политической игры неких третьих лиц и как явную попытку внести разлад между нашими странами», — написал Кадыров.

Глава Чеченской республики отметил, что в ближайшее время могут появиться и другие публикации «в стиле западных фальшивок».

Покушение на Алламжонова было совершено в ночь на 26 октября в Кибрайском районе, сообщало издание Kun.uz. Двое неизвестных несколько раз выстрелили в машину, где сидел чиновник. Бывший начальник департамента не пострадал.

Ранее в суд арестовал еще двоих фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева.

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