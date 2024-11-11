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14:53, 11 ноября 2024Культура

Культовый европейский певец заявил о готовности выступить в Донбассе

Певец Аль Бано заявил, что готов выступить с концертом в русском Донбассе
Андрей Шеньшаков

Фото: Harald Deubert / IMAGO / Globallookpress.com

Культовый итальянский певец Аль Бано сообщил, что готов приехать с концертом в Донбасс. Об этом он рассказал в интервью изданию Il Fatto quotidiano.

По словам легенды поп-музыки, Донбасс всегда был русским, а концерт в поддержку мира он готов дать хоть там, хоть в Москве.

«Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза. И я хотел бы выступить там. Концерт в поддержку мира я готов дать и в Москве, и где-либо еще. Сделаю это с радостью», — заявил Аль Бано.

Автор известной песни Felicità сообщил, что мечтает вновь посетить Россию, а также выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать миру.

Ранее стало известно, что Аль Бано готов вернуться в Россию с концертами, которые он приостанавливал из-за специальной военной операции.

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