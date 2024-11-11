Курс евро к доллару обновил пятимесячный минимум

Курс евро на бирже ICE опустился до 1,066 доллара впервые с 1 мая

В ходе торгов 11 ноября на лондонской бирже ICE опустился до отметки в 1,066 доллара впервые с 1 мая. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 14:30 по московскому времени курс европейской валюты в моменте снизился на 0,51 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и опустился до отметки в 1,06639 доллара. К 14:50 динамика ускорилась. На тот момент евро торговался на бирже за 1,066 доллара. Снижение к тому времени составило 0,55 процента. Ближе к 18:22 котировки евро снизились до 1,064 доллара, а снижение к уровню закрытия предыдущей сессии достигло 0,73 процента.

Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов, включая последствия победы на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. В ходе предвыборной кампании он, в частности, неоднократно заявлял о намерении ввести импортные пошлины до 20 процентов на все иностранные товары, включая европейские.

На фоне прихода Трампа к власти в США курс американской валюты начал заметно укрепляться ко всем ведущим мировым валютам. Его протекционистская экономическая политика может ударить в том числе по экспортным амбициям промышленного сектора Евросоюза, крупнейшие представители которого, включая автомобильных гигантов Daimler Truck и Volkswagen, сильно зависят от американского рынка сбыта. Все это в итоге в среднесрочной перспективе может негативным образом сказаться на курсе евро.