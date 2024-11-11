Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:33, 11 ноября 2024Экономика

Курс евро к доллару обновил пятимесячный минимум

Курс евро на бирже ICE опустился до 1,066 доллара впервые с 1 мая
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Henry Romero / Reuters

В ходе торгов 11 ноября на лондонской бирже ICE опустился до отметки в 1,066 доллара впервые с 1 мая. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 14:30 по московскому времени курс европейской валюты в моменте снизился на 0,51 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и опустился до отметки в 1,06639 доллара. К 14:50 динамика ускорилась. На тот момент евро торговался на бирже за 1,066 доллара. Снижение к тому времени составило 0,55 процента. Ближе к 18:22 котировки евро снизились до 1,064 доллара, а снижение к уровню закрытия предыдущей сессии достигло 0,73 процента.

Материалы по теме:
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024
Трамп снова стал президентом США. Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
Трамп снова стал президентом США.Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
6 ноября 2024

Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов, включая последствия победы на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. В ходе предвыборной кампании он, в частности, неоднократно заявлял о намерении ввести импортные пошлины до 20 процентов на все иностранные товары, включая европейские.

На фоне прихода Трампа к власти в США курс американской валюты начал заметно укрепляться ко всем ведущим мировым валютам. Его протекционистская экономическая политика может ударить в том числе по экспортным амбициям промышленного сектора Евросоюза, крупнейшие представители которого, включая автомобильных гигантов Daimler Truck и Volkswagen, сильно зависят от американского рынка сбыта. Все это в итоге в среднесрочной перспективе может негативным образом сказаться на курсе евро.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин хочет навести порядок на дорогах. Президент назвал три причины ДТП, которые необходимо устранить

      В семье поглумившейся над терактом в «Крокусе» россиянки высказались о наказании для нее

      Изменение стоимости жилья в Москве оценили

      Россиянин расправился с товарищем и попал в СИЗО

      Президент Армении был доставлен в больницу

      Россияне притормозили с кредитами

      Стал известен срок лечения Гуфа в рехабе

      Россиянам раскрыли пользу популярной каши

      Центробанк захотел ограничить выдачу выгодной для россиян ипотеки

      Двум сотрудницам полиции предъявили обвинение за незаконное оформление 72 загранпаспортов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше