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09:06, 11 ноября 2024Экономика

В российские самолеты решили ставить отечественную микроэлектронику

«Ъ»: на самолеты SJ 100 и МС-21 решили ставить российскую микроэлектронику
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Группа компаний «Элемент» договорилась с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) о поставке микроконтроллеров, микросхем памяти, силовых транзисторов и ряда других электронных компонентов для новых российских самолетов SJ 100 (импортозамещенная версия SSJ 100) и МС-21. Об этом со ссылкой на информацию поставщика пишет «Коммерсантъ».

Необходимые продукты выпускают на «Микрон», НИИЭТ и НЗПП «Восток». Сотрудничество рассчитано на период до 2030 года с перспективой расширения номенклатуры закупок и подключения других поставщиков. Стоимость контракта составляет два миллиарда рублей, но может вырасти еще на несколько миллиардов.

Решение ставить на разрабатываемые самолеты отечественную микроэлектронику связано со сложностью закупок оборудования мировых лидеров отрасли. При этом эксперты предупреждают, что из-за небольших масштабов выпуска она окажется дороже.

Впрочем, собеседник издания отметил, что в конечной стоимости лайнера микроэлектроника составляет ничтожно малую часть, так что говорить о подорожании МС-21 и SJ 100 нельзя. К тому же и сама стоимость контракта для авиаотрасли выглядит незначительной.

Представитель производителя электроники Fplus напомнил, что речь о полной замене импорта не идет, потому что часть комплектующих выпустить в России невозможно из-за технологических сложностей. А кроме того, он попросил не забывать, что перед установкой на самолеты электронику необходимо дополнительно проверить.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» (головная компания ОАК) Сергей Чемезов анонсировал начало серийного выпуска новых среднемагистральных российских лайнеров МС-21 в 2025 году, а полностью импортозамещенного самолета Superjet New (SJ-100) — с 2026 года. При этом к концу 2024 года ни один из них не совершил первого полета в той комплектации, в которой планируется его поставка в авиакомпании. В соответствии с планами, озвученными в 2022 году, обе машины должны были уже активно поставляться перевозчикам.

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