Минпромторг опроверг сообщение об остановке поставок препарата для беременных

Минпромторг опроверг информацию об остановке поставок препарата для беременных с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает ТАСС.

«Известия» сообщали, что из аптек более 80 регионов пропал иммуноглобулин для беременных с отрицательным резус-фактором.

Минпромторг не подтвердил сообщение об остановке поставок антирезусного иммуноглобулина. «В адрес Минпромторга России информация о планируемом приостановлении или прекращении производства, поставок лекарственных препаратов, соответствующих МНН иммуноглобулин человека антирезус Rho[D], и других специфических иммуноглобулинов в установленном порядке не поступала», — говорится в заявлении министерства.

По данным госреестра лекарственных средств Минздрава, на территории России действует семь регистрационных удостоверений на лекарственные препараты на основе антирезусного иммуноглобулина, держателями которых являются шесть предприятий, одно из которых имеет технологическую возможность производства в РФ по полному циклу.

В частности, российский производитель «Ивановская областная станция переливания крови» запустил производство антирезусного иммуноглобулина, выпуск препарата в гражданский оборот планируется во втором квартале 2025 года, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Росздравнадзор также сообщил РИА Новости, что до конца года ожидается появление в обороте более 90 тысяч упаковок соответствующих препаратов. «По данным дистрибьюторов, до конца года ожидается ввод в гражданский оборот более 90 тысяч упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием иммуноглобулин человека антирезус Rho», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с начала года в гражданский оборот введено более 86 тысяч упаковок препарата. По данным системы маркировки лекарств, остатки составляют 46 тысяч упаковок.

Информация о том, что из российских аптек пропал иммуноглобулин для беременных с отрицательным резус-фактором, получила широкое распространение в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»