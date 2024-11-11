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14:57, 11 ноября 2024Экономика

Москвичам спрогнозировали погоду на неделю

Синоптик Позднякова: сильных осадков в Москве на этой неделе не ожидается
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

На этой неделе в столице сильных осадков не ожидается. Своим прогнозом с москвичами поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Ее слова приводит РБК.

«На этой неделе будет довольно ровная погода», — спрогнозировала синоптик. Несмотря на похолодание температура в мегаполисе продолжит держаться чуть выше климатической нормы. В течение недели температура будет варьироваться от нуля до плюс 4 градусов. Ночью Позднякова обещает от минус 3 до плюс 3 градусов.

Существенных осадков в Москве до конца недели не предвидится: до среды их не будет вовсе, а после — лишь небольшие и локальные. Возможен мокрый снег, но даже временного покрова он не образует, отметила метеоролог.

О заморозках жителей столичного региона ранее предупредил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В столице начнет холодать с понедельника, 11 ноября. По области столбики термометров добрались до минус 5 градусов.

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