МУС подтвердил начало расследования в отношении прокурора Хана

МУС подтвердил расследование против прокурора Хана по делу о домогательствах

Внешнее расследование проводится в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в связи с его предполагаемым неправомерным поведением. Об этом заявила президент ассамблеи государств-участников Пяйви Каукоранта, передает РИА Новости.

«Я ходатайствую от имени председателя ассамблеи о проведении внешнего расследования по вопросам, связанным с предполагаемым неправомерным поведением прокурора МУС», — говорится в заявлении.

Кроме того, проведение внешнего расследование необходимо для того, чтобы обеспечить полностью независимый, беспристрастный и справедливый процесс.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники среди бывших и действующих сотрудников МУС сообщила, что Хан несколько раз пытался повлиять на ход дела о домогательствах. По данным издания, предполагаемые попытки «удержать женщину от официального предъявления исков имели место в телефонных звонках и лично». Хан отрицает предъявленные обвинения.