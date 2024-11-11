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08:27, 11 ноября 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на незнание о звонке Трампа Путину

МИД Украины: США не предупредили Киев о звонке Трампа Путину
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным, являются ложными. Об этом сообщает Reuters.

«Сообщения о том, что украинская сторона была проинформирована о предполагаемом звонке заранее, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», — заявил представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий в интервью агентству.

Ранее появилась информация, что правительство Украины было проинформировано о звонке Трампа Путину. Отмечалось, что украинские чиновники «давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому решению для Украины».

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