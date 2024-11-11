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21:31, 11 ноября 2024Бывший СССР

На Украине предложили Эстонии помочь ВСУ

Глава Минобороны Украины Умеров предложил Эстонии обучать военных ВСУ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина предложила Эстонии приобщиться к обучению и оснащению военных, об этом говорится в Telegram-канале Минобороны страны.

С этим предложением выступил глава ведомства Рустем Умеров во время встречи с эстонским коллегой Ханно Певкуром. Кроме того, на встрече обсуждались возможности привлечения дополнительного финансирования для оборонного производства Украины и новые пакеты военной помощи.

С Певкуром встречу провел и президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал в следующем санкционном пакете Европейского союза принять меры против обхода санкций Россией. Украинский лидер заявил, что РФ получает от других стран ракеты, обходя ограничительные меры.

ЖЗЛ
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