На Украине предложили Эстонии помочь ВСУ

Глава Минобороны Украины Умеров предложил Эстонии обучать военных ВСУ

Украина предложила Эстонии приобщиться к обучению и оснащению военных, об этом говорится в Telegram-канале Минобороны страны.

С этим предложением выступил глава ведомства Рустем Умеров во время встречи с эстонским коллегой Ханно Певкуром. Кроме того, на встрече обсуждались возможности привлечения дополнительного финансирования для оборонного производства Украины и новые пакеты военной помощи.

С Певкуром встречу провел и президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал в следующем санкционном пакете Европейского союза принять меры против обхода санкций Россией. Украинский лидер заявил, что РФ получает от других стран ракеты, обходя ограничительные меры.