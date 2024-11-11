Зеленский встретился с главой Минобороны Эстонии Певкуром

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Зеленский призвал в следующем санкционном пакете Европейского союза принять меры против обхода санкций Россией. По его мнению, Россия якобы получает от других стран ракеты, обходя ограничительные меры.

Ранее Певкур сообщил, что Эстония может приобрести беспилотники на Украине. Министр обороны Эстонии также обсудил с главой Сил обороны республики Андрусом Мерило возможность закупки Таллином ракет на Украине. Однако данный вариант был исключен, так как украинские снаряды уступают западным аналогам по характеристикам.