В Эстонии допустили закупку беспилотников на Украине

Министр обороны Эстонии Певкур допустил закупку беспилотников на Украине

Эстония может приобрести беспилотники на Украине. Такой вариант допустил министр обороны прибалтийской республики Ханно Певкур, передает телерадиовещательная компания ERR.

«Качество дронов на Украине очень хорошее. Там производятся различные модели, и мы продолжаем работу в этом направлении. Если мы объявим тендер, то он будет открыт и для украинских предприятий», — объяснил Певкур.

Министр обороны Эстонии также обсудил с главой Сил обороны республики Андрусом Мерило возможность закупки Таллином ракет на Украине. Однако данный вариант был исключен, так как украинские снаряды уступают западным аналогам по характеристикам.

Ранее стало известно, что Литва передаст Украине дроны собственного производства. Стоимость первой партии беспилотников составит пять миллионов евро.