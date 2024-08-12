Литва передаст Украине дроны на пять миллионов евро

Литва передаст Украине первую партию боевых дронов на пять миллионов евро

Литва передаст Украине первую партию беспилотников собственного производства. Об этом со ссылкой на литовское министерство обороны сообщает Sputnik Литва.

«Первые дроны литовских производителей должны быть поставлены на Украину в сентябре», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что стоимость первой партии дронов для Киева составит пять миллионов евро.

В Минобороны подчеркнули, что тесты беспилотников от пяти производителей уже прошли. Литовская армия также рассматривает возможность покупки местных дронов на сумму до трех миллионов евро.

Ранее стало известно, что Литва может приобрести беспилотники у поставщиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы Минобороны прибалтийской республики Лауринаса Касчюнаса, заключение договоров с производителями является вопросом одной-двух недель.