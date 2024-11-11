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09:45, 11 ноября 2024Бывший СССР

На Украине стали вводить экстренные отключения света

На Украине вводят экстренные отключения света из-за угрозы ударов по энергетике
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

На Украине стали вводить экстренные отключения света из-за угрозы ударов по энергообъектам. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное».

Отключения вводят Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» и частная энергокомпания ДТЭК. Сообщается, что они проходят в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской областях, а также в Киеве и Харьковской области.

Ранее на Украине заявили о возможном отсутствии света зимой. Сообщается, что наиболее вероятными будут отключения света на 8-14 часов в сутки.

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