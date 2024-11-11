На Украине вводят экстренные отключения света из-за угрозы ударов по энергетике

На Украине стали вводить экстренные отключения света из-за угрозы ударов по энергообъектам. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное».

Отключения вводят Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» и частная энергокомпания ДТЭК. Сообщается, что они проходят в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской областях, а также в Киеве и Харьковской области.

Ранее на Украине заявили о возможном отсутствии света зимой. Сообщается, что наиболее вероятными будут отключения света на 8-14 часов в сутки.