Нарастающую жару в России объяснили

Климатолог Карнаухов: в РФ потепление ускоряется из-за близости к Приполярью

Глобальное потепление в России наступает быстро из-за близости страны к Приполярью. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов.

В Приполярье температура растет быстрее, чем на экваторе, объяснил специалист. Таким образом и в России теплеет быстрее — это северная страна. Климатолог также дополнил, что процесс глобального потепления на планете происходит таким образом, что температура на Земле понемногу выравнивается.

Он выразил мнение, что Россия может улучшить свое «международное положение» за счет помощи в решении мировых экологических проблем, поскольку страна имеет для вопроса экологии ключевое значение.

Ранее стало известно, что 39 процентов жителей Франции оказались готовы переехать из-за изменений климата — чтобы не сталкиваться со штормами или лесными пожарами. Отправиться в более холодный регион или страну готовы 28 процентов французов, свидетельствует исследование Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).