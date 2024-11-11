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20:32, 11 ноября 2024Экономика

Названы причины резкого потепления в России

Синоптик Позднякова: резкое потепление в России вызвано естественными процессами
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Резкое потепление в России в последние годы вызвано естественными процессами, которые происходят с планетой. Такие причины стремительного изменения погоды назвала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, пишет NEWS.ru.

По словам синоптика, дело не только в антропогенном влиянии. «Это какие-то естественные процессы, которые происходят в системе Земля — атмосфера, потому что может меняться циркуляция атмосферы, меняется положение магнитного полюса», — пояснила Позднякова.

Метеоролог отметила, что теплеет Арктика — на этом фоне повышаются температуры воздуха на северных территориях России. При этом в этих регионах изменение климата происходит гораздо быстрее, чем в целом в среднем полушарии.

Ранее об особенностях изменения климата в России рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, территория страны нагревается в 2,5 раза быстрее, чем другие части мира.

ЖЗЛ
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