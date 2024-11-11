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06:00, 11 ноября 2024Экономика

Названы чаще попадающие в ДТП модели автомобилей

Аналитики «Т-Ж»: Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus чаще других попадают в ДТП
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Автомобили Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus чаще других машин попадают в аварии, выяснили аналитики журнала «Т-Ж». Результаты исследования специалистов оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитиками были изучены страховые случаи по ОСАГО и каско в «Т-Страховании» за январь-сентябрь 2024 года. В результате они выяснили, что чаще всего в аварии попадали автомобили Kia Rio. Чуть реже заявляли о ДТП владельцы Hyundai Solaris и Ford Focus.

Это не удивительно, так как эти модели в числе самых популярных в России. Чем больше таких машин ездят по дорогам — тем выше вероятность, что они станут участниками происшествия

исследование «Т-Ж»

Также специалисты узнали, что самая частая причина ущерба — это столкновение с другим автомобилем: 86,6 процентов заявленных убытков по всем страховых случаям. Следующие по распространенности причины: бой стекол, столкновение с другим объектом, ущерб от действий третьих лиц.

Ранее стало известно, что покупателей авто с пробегом пугает возможность столкнуться со скрученным пробегом, а также юридическими и скрытыми техническими проблемами. Участие машины в серьезном ДТП — еще один повод для беспокойства клиентов.

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