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07:30, 9 ноября 2024Экономика

Названы главные страхи покупателей авто с пробегом

FRESH отнес скрученный пробег к главным страхам покупателей авто с пробегом
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Покупателей авто с пробегом пугает возможность столкнуться со скрученным пробегом, а также юридическими и скрытыми техническими проблемами, выяснил маркетплейс FRESH путем мини-опроса. С результатами исследования о главных страхах клиентов сервиса ознакомилась «Лента.ру».

В качестве первой потенциальной неприятности при покупке подержанной машины маркетплейс назвал ситуацию, при которой пробег автомобиля не соответствует заявленному. «Действительно, отличить по косвенным признакам вроде износа накладок на педалях пробег 138 тысяч километров от пробега 212 тысяч километров не так просто. Тем более, если накладки перед продажей предусмотрительно заменили», — уточнили в компании.

Автомобиль участвовал в серьезном ДТП — еще один повод для беспокойства клиентов. В маркетплейсе отметили, что особенно опасно, когда воскрешают то, что должно быть списано в утиль, да еще и экономят на восстановлении подушек безопасности. Систему самодиагностики в таких случаях вводят в заблуждение с помощью «обманок» или просто отключают «лишние» контрольные лампы.

Также потенциальные покупатели боятся приобрести «утопленника», а также столкнуться со скрытыми техническими и юридическими проблемами. «"Перебитые" номера, банковский залог, судебный спор относительно автомобиля, долги прежнего собственника — все это может привести к тому, что по договору-купли продажи машина ваша, но полноценно распоряжаться ей нельзя. В худшем случае автомобиль просто отберут, и статус "добросовестного приобретателя" не поможет», — предостерегли в компании.

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