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19:37, 11 ноября 2024Бывший СССР

Президент Армении был доставлен в больницу

Президент Армении Хачатурян был доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thaier Al Sudani / Globallookpress.com

Президент Армении Ваагн Хачатурян был доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Armlur.am.

«У президента проблемы с сердцем», — подчеркивает издание.

Как сообщается, состояние здоровья Хачатуряна ухудшилось вечером 10 ноября. Президент Армении был доставлен в медицинский центр Best Life, его посетила министр здравоохранения Анаит Аванесян. Других подробностей не сообщается.

В октябре 2024 года Хачатурян понадеялся на подписание пунктов мирного договора с Азербайджаном за месяц. По его мнению, эти положения мирного соглашения нужно подписать в течение четырех недель, чтобы ослабить напряженность в регионе.

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