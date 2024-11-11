Президент Армении был доставлен в больницу

Президент Армении Хачатурян был доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем

Президент Армении Ваагн Хачатурян был доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Armlur.am.

«У президента проблемы с сердцем», — подчеркивает издание.

Как сообщается, состояние здоровья Хачатуряна ухудшилось вечером 10 ноября. Президент Армении был доставлен в медицинский центр Best Life, его посетила министр здравоохранения Анаит Аванесян. Других подробностей не сообщается.

В октябре 2024 года Хачатурян понадеялся на подписание пунктов мирного договора с Азербайджаном за месяц. По его мнению, эти положения мирного соглашения нужно подписать в течение четырех недель, чтобы ослабить напряженность в регионе.