Пригожин рассказал о своих отношениях с пресс-секретарем SHAMAN

Пригожин вспомнил, каким был пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский

Продюсер Иосиф Пригожин поделился своими воспоминаниями о пресс-секретаре певца SHAMAN Антоне Коробкове-Землянском. Его слова передает Пятый канал.

Пригожин заявил, что пиарщик был настоящим профессионалом, с ним всегда было приятно общаться.

«Мы с ним были давно знакомы. Всегда был вежливым, приветливым, учтивым, это немаловажно. С ним всегда было очень комфортно общаться. Он был большим профессионалом в своей работе, в том деле, которым занимался», — рассказал продюсер.

Пригожин добавил, что у него остались только теплые воспоминания о Коробкове-Землянском, а новость о его уходе стала шоком.

Ранее стали известны подробности трагедии с пресс-секретарем Ярослава Дронова (настоящее имя SHAMAN) и Филиппа Киркорова.