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14:30, 11 ноября 2024Экономика

Продолжительность ценового всплеска на Украине оценили

Нацбанк Украины: к всплеску инфляции привели неурожай и курсовые разницы
Вячеслав Агапов

Фото: Thomas Peter / Reuters

К разгону инфляции на Украине привели неурожай и курсовые разницы. Продолжительность вызванного ими ценового всплеска оценил Комитет по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины (НБУ), сообщает РБК-Украина.

В НБУ полагают, что инфляционный всплеск будет относительно непродолжительным. Согласно базовому сценарию прогноза потребительская инфляция будет измеряться двухзначными значениями лишь в первой половине 2025 года. Далее она снова начнет замедляться.

«Для противодействия ценовому давлению НБУ с июля приостановил смягчение процентной политики и приложил усилия для сохранения устойчивости валютного рынка», — пояснили представители регулятора.

Решение сохранить учетную ставку в стране на уровне 13 процентов объяснили тем, что уровень инфляции к середине 2025 года составит более 10 процентов. В сентябре скорость роста цен ощутимо превысила прогнозы и составила 8,6 процента. Такую тенденцию связали с влиянием худших нынешних урожаев и связанным с этим подорожанием сырья, ростом производственных затрат на электроэнергию и оплату труда, а также курсовыми эффектами

По данным Госстата, в октябре 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 9,7 процента, по сравнению с 8,6 процента в сентябре. Как прогнозирует регулятор, пик роста цен ожидается в I квартале 2025 года на уровне 11,4 процента.

На начало года регулятор ждал инфляцию в 2024-м на уровне 8,6 процента, в 2025-м — 5,8 процента, в 2026-м — 5 процентов. При этом Нацбанк уточнял, что надеется с помощью зарубежной поддержки сохранить международные резервы на высоком уровне и курсовую устойчивость.

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