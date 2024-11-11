Путин поздравил Sputnik с десятилетием работы

Владимир Путин поздравил радио Sputnik с десятилетием работы и пожелал успехов

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив радио Sputnik с десятилетием работы. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с юбилеем — 10-летием с начала работы международного информационного агентства и радио Sputnik», — говорится в обращении президента.

Он подчеркнул, что журналисты Sputnik качественно выполняют свои обязанности, а также предоставляют площадку для выражения разных точек зрения на российские и общемировые тенденции. «Желаю вам творческих успехов и всего самого доброго», — заключил российский лидер.

Ранее Путин наградил орденом «За доблестный труд» генерального директора медиахолдинга ВГТРК Олега Добродеева. Отмечалось, что медиаменеджер получил награду за многолетнюю добросовестную работу и вклад в российское теле- и радиовещание.